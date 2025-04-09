Георгий Черданцев: «Если «Краснодар» выиграет у «Зенита» в Петербурге, то станет чемпионом. Только немыслимые обстоятельства помешают им»
Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 13 апреля.
– Матч «Зенита» с «Краснодаром» можно называть «золотым»?
– Для «Краснодара» он будет важнее, чем игра с «Динамо» в последнем туре прошлого сезона. Если «быки» выиграют в Петербурге, то станут чемпионами. Только немыслимые обстоятельства помешают им забрать титул в случае победы над «Зенитом».
Для петербуржцев это тоже очень важная игра. «Зенит» все прекрасно понимает. Сине‑бело‑голубые неплохо играли с «Локомотивом», претензии по этой игре им предъявить нельзя. С «Рубином» был лучший матч после возобновления сезона. Вырисовывается стартовый состав. «Зенит» – фаворит, хоть и находится ниже в таблице. «Быкам» будет трудно, хоть они и сыграли на ноль много матчей. Не пропустить в Санкт‑Петербурге – очень сложная задача.
Хочу, чтобы судьи справились, и после игры мы обсуждали футбол, а не офсайдные линии или спорные решения. Назначение на эту игру – важнейшее в сезоне. Надеюсь, арбитры проведут лучший матч в карьере, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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