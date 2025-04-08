Радимов о матче «Краснодара» с «Зенитом»: «Надо в Кащенко ложиться, если скажешь, что любая команда из РПЛ – фаворит на «Газпром Арене». Это утопия»

Владислав Радимов не считает «Краснодар» фаворитом в игре против «Зенита».

Матч 23-го тура Мир РПЛ пройдет 13 апреля в Санкт-Петербурге. «Краснодар » лидирует в чемпионате, набрав 52 очка. «Зенит » идет вторым с отставанием в 5 очков.

– Я не увидел никаких проблем у «Краснодара» в игре против «Акрона». Планомерно расшатывали, могли и раньше забить. И если у «Факела» там были еще моменты, то «Акрон» практически не создал ничего.

Поэтому я думаю, что абсолютно нормально доехали, выиграли и выиграли с запасом. Да, один мяч, но при этом не позволили сопернику ничего создать у своих ворот.

И я думаю, что правильно сделали, что не побежали добивать, а спокойно довели счет до победы.

– Такой «Краснодар» – фаворит предстоящей игры в Петербурге?

– Ну, послушайте, если сказать, что любая команда из нашего чемпионата – фаворит на «Газпром Арене», то надо идти в Кащенко (психиатрическая больница – Спортс’‘) ложиться на неделю перед этим интервью.

Ну как можно быть фаворитом на «Газпром Арене » против Зенита? Ну, это утопия. Ну, ты сумасшедший, если такое скажешь.

– Все-таки у «Краснодара» плюс пять...

– Ну и что, что плюс пять, а сейчас выигрывает «Зенит», то уже плюс два. Поэтому сказать, что «Краснодар» – фаворит, точно нет. Но и сказать, что «Зенит» выиграет этот матч, я тоже не могу.

Вот эта банальная фраза журналистская, я ее ненавижу – «игра на три результата», и сюда она подходит как нельзя кстати.

Конечно же, «Краснодар» на ходу, выигрывает. Поэтому я не удивлюсь любому результату, – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов .

Клава Кока выступит перед матчем «Зенит» – «Краснодар», перед игрой с «Химками» – Лепс, перед «Пари НН» – «Дискотека Авария»