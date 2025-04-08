Неймар в костюме с эмблемой Бэтмена посетил раздевалку «Сантоса» перед матчем. Форвард не играет из-за травмы

Неймар пришел в раздевалку «Сантоса» в костюме с эмблемой Бэтмена.

33-летний бразильский форвард по-прежнему не оправился от травмы бедра, из-за которой он пропустил в том числе последние матчи сборной Бразилии – против Колумбии (1:0) и Аргентины (1:4) в рамках квалификации ЧМ-2026.

Неймар не сыграл в матче 2-го тура чемпионата Бразилии «Сантос » – «Баия » (2:2), состоявшемся в ночь на 7 апреля. Он посетил раздевалку, поддержал партнеров по команде, сказав напутственные слова, но покинул стадион до начала игры.

Футболист появился в раздевалке в костюме из коллекции Warner Bros. Discovery, приуроченной к 85-летию героя комиксов и выпущенной в 2024 году.

Напомним, что Неймар является поклонником комиксов. На спине бывшего нападающего «Барселоны» и «ПСЖ» есть татуировки с изображением Бэтмена и Человека-паука.

Изображение: x.com/ActuFoot