Мбаппе предпочтет выиграть ЛЧ с «Реалом», а не «Золотой мяч»: «Победа в составе лучшего клуба мира – это крупнейший титул и история»
Килиан Мбаппе предпочел победу в Лиге чемпионов с «Реалом» «Золотому мячу».
«Победа в Лиге чемпионов в составе лучшего клуба мира – это крупнейший титул и история. «Золотой мяч» – это индивидуальная награда.
Я выбираю победу в Лиге чемпионов», – сказал нападающий «Мадрида» в интервью La Sexta.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Арсеналом». Матчи пройдут 8 и 16 апреля.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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