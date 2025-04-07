Мбаппе предпочтет выиграть ЛЧ с «Реалом», а не «Золотой мяч»: «Победа в составе лучшего клуба мира – это крупнейший титул и история»

Килиан Мбаппе предпочел победу в Лиге чемпионов с «Реалом» «Золотому мячу».

«Победа в Лиге чемпионов в составе лучшего клуба мира – это крупнейший титул и история. «Золотой мяч » – это индивидуальная награда.

Я выбираю победу в Лиге чемпионов», – сказал нападающий «Мадрида » в интервью La Sexta.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Арсеналом». Матчи пройдут 8 и 16 апреля.