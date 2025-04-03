Соболев выложил видео с голом в девятку на тренировке «Зенита»: «А говорят – не умею, разучился»
Александр Соболев показал эффектный гол, который он забил на тренировке.
Нападающий «Зенита» выложил видео с тренировки команды – он забил гол ударом в верхний угол.
«А говорят – не умею, разучился. Так могу только на тренировках. Спасибо за внимание 😂» – написал 28-летний футболист.
В текущем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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