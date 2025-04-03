Дзюба о бое с Махачевым: «Он будет фаворитом, но при моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы в борьбе и даже в стойке»

Артем Дзюба считает, что у него были бы шансы в бою с Исламом Махачевым.

– В интернете забил «Артем Дзюба ММА», и вот первое интервью твое: «Я побью и задушу многих легковесов ММА за счет своей фактуры и мощи». На сегодняшний день как?

– Я в этом убежден.

– Вот первый легковес – Ислам Махачев.

– Опять же я условно говорю – если он будет в 70 кг, то, понятно, он [все равно] будет фаворитом, но шансы у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке.

– В борьбе нормально, ты тренируешься?

– Ну не то что тренируюсь, но неплохо понимаю, – сказал нападающий «Акрона ».