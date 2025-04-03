  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба о бое с Махачевым: «Он будет фаворитом, но при моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы в борьбе и даже в стойке»
76

Дзюба о бое с Махачевым: «Он будет фаворитом, но при моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы в борьбе и даже в стойке»

Артем Дзюба считает, что у него были бы шансы в бою с Исламом Махачевым.

– В интернете забил «Артем Дзюба ММА», и вот первое интервью твое: «Я побью и задушу многих легковесов ММА за счет своей фактуры и мощи». На сегодняшний день как?

– Я в этом убежден.

– Вот первый легковес – Ислам Махачев.

– Опять же я условно говорю – если он будет в 70 кг, то, понятно, он [все равно] будет фаворитом, но шансы у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке.

– В борьбе нормально, ты тренируешься?

– Ну не то что тренируюсь, но неплохо понимаю, – сказал нападающий «Акрона». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)
logoИслам Махачев
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoUFC
logoКинопоиск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гвардиола просил у Линекера футболку после каждого матча, будучи болбоем «Барсы». Гари ее так и не отдал: «Нам не разрешали это делать. Тогда у нас была только одна футболка»
622 минуты назад
Сюткин о возможном чемпионстве «Спартака»: «Я не собираюсь есть галстуки, шляпы, красить волосы – хочу жить в гармонии с собой. Просто буду рад, что наш любимый клуб достиг такого, но не будем забегать вперед»
1029 минут назад
Тест про тезок в футболе: из каких клубов эти Коулы?
30 минут назадСпецпроект
Чеферин о расширении ЧМ до 64 команд: «Не очень хорошая идея, я ее не поддерживаю. Не знаю, откуда она взялась»
1554 минуты назад
Подольски о Мюллере и «Баварии»: «О людях вспоминают, только когда их хоронят: в их честь называют улицу, стадион, трибуны. Иногда забывают ценить игроков, которые есть сейчас»
6сегодня, 15:20
Тактаров о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Он с жизнью решил закончить, что ли? В деревню приедешь – и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые Тайсона могли бы побить»
11сегодня, 15:14
Ла Лига о регистрации Ольмо и Виктора: «Это не соответствует закону, противоречит судебным решениям и постановлениям самого Высшего совета по спорту. Мы подаем апелляцию»
30сегодня, 15:09
РФС получил 5,5 млн евро от УЕФА за сезон-2023/24
8сегодня, 15:01
«Хочу, чтобы сборная России в лице «Локомотива» обыграла сборную Южной Америки в лице «Зенита». Кавазашвили о матче РПЛ
36сегодня, 14:55
Митрофанов об общении с УЕФА и ФИФА: «РФС ведет работу, всегда об этом говорили. Вы просто не верили. Уверен, что мы успешно завершим диалог»
8сегодня, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Ловчев о допуске России в 2025 году: «Не верю в это. Полностью обстановка не поменялась, и завтра нас никто не вернет»
17 минут назад
Черников о деньгах: «Стараюсь направлять в нужное русло, а не тратить направо и налево. Ценные бумаги, недвижимость – думаю о будущем»
113 минут назад
Писарев о сборной: «Карпин говорит «рано или поздно нас вернут» на каждой установке и собрании»
21 минуту назад
«Сити» может купить 18-летнего Сангаре из системы «ПСЖ». Форварда планируют отдать в аренду «Труа»
142 минуты назад
Мелкадзе о Дзюбе: «Король штрафной. Из русских сильнейший по результату и по игре»
156 минут назад
Марцел Личка: «Не могу сказать, что «Динамо» так слабо в обороне, как об этом говорят. Для меня первый защитник – это нападающий»
4сегодня, 15:25
Черников не пил пиво и не курил: «Кальян для меня – то же, что и сигареты. Из алкоголя могу изредка позволить бокал вина»
1сегодня, 15:06
«Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
6сегодня, 14:41
«Инфантино занимается популизмом, обещая мифические коврижки и пряники. С какой стати он вообще решил отстранить Россию?» Депутат Свищев о президенте ФИФА
2сегодня, 14:41
«Возможно, нам придется поставить трамвай. «ПСЖ» – команда с другой планеты». Тренер «Реймса» Диавара о финале Кубка Франции
1сегодня, 14:29