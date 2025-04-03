Флик про 1:0 с «Атлетико»: «Я счастлив и горжусь «Барселоной». Великолепная работа в обоих матчах»
Ханс-Дитер Флик рад победе над «Атлетико» (1:0) в полуфинале Кубка Испании.
«Я счастлив и горжусь командой. Мы великолепно потрудились в обоих матчах. По-разному, но в обоих случаях очень хорошо.
Мы знаем, что в футболе ситуация меняется быстро. Сейчас мы довольны командой, мы добились значительного прогресса. Мы это ценим, но не нужно чувствовать себя фаворитами.
Я смотрю только на следующую игру, и так происходит каждую неделю. Перед каждым матчем у нас есть три дня, и нам надо добиться возвращения футболистов в строй. Каждая тренировка – это почти как восстановительное занятие», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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