«Атлетико» вылетел из ЛЧ и Кубка Испании за последние три недели. Отставание от «Барсы» в Ла Лиге увеличилось до 9 очков

«Атлетико» вылетел из двух турниров за три недели.

Сегодня команда Диего Симеоне уступила «Барселоне» в ответном матче полуфинала Кубка Испании (0:1, первая игра – 4:4). Мадридцы завершили выступления в этом турнире.

12 марта «матрасники» выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (1:2, 1:0, 2:4 по пенальти).

По итогам трех последних матчей в Ла Лиге «Атлетико » набрал лишь одно очко. Клуб занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 57 баллов. Отставание от лидирующей «Барселоны» теперь составляет 9 баллов.