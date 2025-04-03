Де Брюйне, Ковачич и Нико поддержали мальчика с аутизмом, над которым издевались в школе. «Сити» пригласил Алекса на матч и отправил ему угощения

Игроки «Манчестер Сити» поддержали мальчика, над которым издевались в школе.

В прошлом месяце стало известно о серии нападений на 14-летнего Алекса Макгэрри в Стокпорте. Один из инцидентов был снят на мобильный телефон: другой подросток придавил мальчика к земле и бил его по голове.

Родители Алекса считают, что их сын стал мишенью хулиганов из-за аутизма. Сам мальчик ничего не рассказывал – родители узнали об этих инцидентах только после публикации видео в соцсетях.

Футболисты «Манчестер Сити » Кевин де Брюйне, Матео Ковачич и Нико Гонсалес записали видео со словами поддержки для Алекса – он болеет за «горожан».

«Ты в 10 раз лучше хулиганов», – сказал Ковачич.

«Мы все думаем о тебе и надеемся, что ты скоро сможешь посетить нашу игру», – добавил Гонсалес.

Алекса и его отца пригласили на матч «Манчестер Сити» с «Лестером» (2:0). Клуб отправил подростку посылку с угощениями в качестве благодарности за его поддержку.