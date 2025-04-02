Гвардиола может стать целью «Милана» в будущем. Тренер «Ман Сити» упоминался на встрече боссов «россонери» с Паратичи
«Милан» заинтересован в приглашении Пепа Гвардиолы.
Corriere della Sera сообщает, что вчера руководители клуба встречались в Лондоне с Фабио Паратичи – как предполагается, будущим спортивным директором клуба. При этом договоренности с экс-менеджером «Ювентуса» пока нет, «россонери» будут общаться и с другими кандидатами.
В качестве нового главного тренера Паратичи видит Роберто Де Дзерби, сейчас возглавляющего «Марсель». Однако на встрече упоминался и Пеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити». На данный момент вариант с испанцем – едва ли не из области фантастики, но в перспективе такое сотрудничество не исключается.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
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