Гвардиола может стать целью «Милана» в будущем. Тренер «Ман Сити» упоминался на встрече боссов «россонери» с Паратичи

«Милан» заинтересован в приглашении Пепа Гвардиолы.

Corriere della Sera сообщает, что вчера руководители клуба встречались в Лондоне с Фабио Паратичи – как предполагается, будущим спортивным директором клуба. При этом договоренности с экс-менеджером «Ювентуса» пока нет, «россонери» будут общаться и с другими кандидатами.

В качестве нового главного тренера Паратичи видит Роберто Де Дзерби , сейчас возглавляющего «Марсель ». Однако на встрече упоминался и Пеп Гвардиола , тренирующий «Манчестер Сити ». На данный момент вариант с испанцем – едва ли не из области фантастики, но в перспективе такое сотрудничество не исключается.