Де Дзерби – основной кандидат «Милана» на случай увольнения Консейсау. Паратичи встречался с агентом тренера

Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, период работы Сержиу Консейсау во главе «россонери» подходит к концу – даже победа в Кубке Италии вряд ли спасет португальца от увольнения.

После назначения нового спортивного директора – главным претендентом на этот пост является Фабио Паратичи – клуб должен будет определиться с именем нового главного тренера. «Милан» хочет пригласить итальянского специалиста.

Основным кандидатом считается Роберто Де Дзерби , в данный момент возглавляющий «Марсель ». На днях Паратичи встретился с Эдоардо Крньяром, агентом 45-летнего специалиста.

При этом не исключено, что «россонери» решат сделать выбор в пользу «проверенного» тренера, который уже работал в крупных клубах и может дать результат уже в краткосрочной перспективе. В этом контексте упоминаются имена Антонио Конте и Массимилиано Аллегри, с которыми Паратичи работал в «Ювентусе».

«Милан » занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков после 30 туров.