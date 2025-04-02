Де Дзерби – основной кандидат «Милана» на случай увольнения Консейсау. Паратичи встречался с агентом тренера
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, период работы Сержиу Консейсау во главе «россонери» подходит к концу – даже победа в Кубке Италии вряд ли спасет португальца от увольнения.
После назначения нового спортивного директора – главным претендентом на этот пост является Фабио Паратичи – клуб должен будет определиться с именем нового главного тренера. «Милан» хочет пригласить итальянского специалиста.
Основным кандидатом считается Роберто Де Дзерби, в данный момент возглавляющий «Марсель». На днях Паратичи встретился с Эдоардо Крньяром, агентом 45-летнего специалиста.
При этом не исключено, что «россонери» решат сделать выбор в пользу «проверенного» тренера, который уже работал в крупных клубах и может дать результат уже в краткосрочной перспективе. В этом контексте упоминаются имена Антонио Конте и Массимилиано Аллегри, с которыми Паратичи работал в «Ювентусе».
«Милан» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков после 30 туров.
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