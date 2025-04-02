«Каждый матч я играю в одних и тех же трусах. Уже восемь лет». Эдерсон о суеверии
Эдерсон признался, что играет каждый матч в одном и том же нижнем белье.
Вратарь «Манчестер Сити» рассказал об этом Шэю Гивену в эфире BBC.
– У меня есть только одно суеверие. Каждый матч я играю в одних и тех же трусах.
– Что, одни и те же трусы весь сезон?
– Нет, одни и те же трусы восемь лет, – сказал бразилец.
«Не может быть... Должно быть, они не в лучшем виде!» – со смехом ответил экс-голкипер сборной Ирландии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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