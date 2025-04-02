Генич о конфликте с Дзюбой: «Были в одной комнате после ссор, я ушел не со слезами. Сейчас он более прокачанный, я бы истекал кровью, возможно. Пусть существует в своем мире»
Ранее форвард «Акрона» и сборной России заявил, что Генич некрасиво себя вел по отношению к нему, и если бы они оказались в одной комнате, комментатор «убежал бы оттуда со слезами на глазах».
– Мы с ним были в одной комнате в проекте «Ну, так нельзя» уже после наших ссор, скандалов, публичных резких заявлений – и ничего.
Он не пошел брать меня за грудки, заламывать мне шею «ты что, охренел». Мы спокойно общались, провели эфиры. Я ушел оттуда не со слезами.
Ну ты что думаешь, если бы мы оказались в одной комнате, он пошел бы меня бить или что?
– Кто бы кого победил?
– Ну, он сейчас более прокачанный. Наверное, мне бы досталось. Может быть, я бы истекал кровью. Но я сразу хочу сказать, если он посмотрит, я бы не пошел подавать на него заявление.
Он существует в своем мире, пусть существует, – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому»
Бубнов – Геничу: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него»
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