«Спартаку» интересен 20-летний защитник Рожков из «Рубина» (Metaratings)
Илья Рожков может присоединиться к «Спартаку».
Metaratings сообщает, что защитник «Рубина» привлек внимание московской команды и стал одним из кандидатов на усиление обороны летом.
В этом сезоне футболист, которому 29 марта исполнилось 20 лет, провел 20 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно со статистикой Рожкова можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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