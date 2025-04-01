«Спартаку» интересен 20-летний защитник Рожков из «Рубина» (Metaratings)

Илья Рожков может присоединиться к «Спартаку».

Metaratings сообщает, что защитник «Рубина » привлек внимание московской команды и стал одним из кандидатов на усиление обороны летом.

В этом сезоне футболист, которому 29 марта исполнилось 20 лет, провел 20 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно со статистикой Рожкова можно ознакомиться здесь .