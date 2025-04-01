«Спартак» ради Ливая отказался от трансфера бразильца Рвана за 8-9 млн евро зимой. У форварда 30 голов в 84 играх за «Лудогорец» (Metaratings)
«Спартак» отказался от трансфера Рвана Секо ради Ливая Гарсии.
В зимнее трансферное окно «Спартак» купил 27-летнего нападающего из Тринидада и Тобаго у АЕК за 20 млн евро и бонусы. За пять матчей в составе красно-белых Гарсия пока не отметился результативными действиями.
По данным Metaratings.ru, «Спартак» мог подписать Рвана Секо, игравшего в тот момент за «Лудогорец», а позже отправившегося в «Ботафого».
Сумма трансфера 23-летнего бразильского форварда могла составить от 8 до 9 млн евро. Игрок забил 30 голов в 84 матчах за болгарский клуб.
Однако спортивный блок «Спартака» отказался от приобретения Секо, сделав выбор в пользу Гарсии.
Угальде и Гарсию нельзя выпускать вместе – это рушит спартаковский футбол
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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