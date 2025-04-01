«Спартак» отказался от трансфера Рвана Секо ради Ливая Гарсии.

В зимнее трансферное окно «Спартак» купил 27-летнего нападающего из Тринидада и Тобаго у АЕК за 20 млн евро и бонусы. За пять матчей в составе красно-белых Гарсия пока не отметился результативными действиями.

По данным Metaratings.ru, «Спартак » мог подписать Рвана Секо , игравшего в тот момент за «Лудогорец », а позже отправившегося в «Ботафого».

Сумма трансфера 23-летнего бразильского форварда могла составить от 8 до 9 млн евро. Игрок забил 30 голов в 84 матчах за болгарский клуб.

Однако спортивный блок «Спартака» отказался от приобретения Секо, сделав выбор в пользу Гарсии.

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