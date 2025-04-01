  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» не продлит контракт с Мюллером, чтобы сэкономить на его зарплате. Томас получает до 17 млн евро в год
29

«Бавария» не продлит контракт с Мюллером, чтобы сэкономить на его зарплате. Томас получает до 17 млн евро в год

Томас Мюллер близок к уходу из «Баварии».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что на этой неделе клуб и игрок проведут финальную встречу. Вероятнее всего, контракт Мюллера, истекающий летом, не будет продлен, и полузащитник покинет «Баварию» по окончании сезона – его последним турниром в составе мюнхенского клуба может стать клубный чемпионат мира.

Отмечается, что Мюллер был готов продлить соглашение еще на один сезон, но «Бавария» хочет сэкономить на зарплате игрока, которая может составлять до 17 млн евро в год.

Также сообщается, что в «Баварии» видят Мюллера ключевой фигурой в будущем, но на данный момент не планирует предоставлять ему должность в структуре клуба. Не исключено, что после ухода из «Баварии» 35-летний полузащитник продолжит карьеру за пределами Германии – ранее стало известно об интересе к нему со стороны клубов МЛС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoТомас Мюллер
logoБавария
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoчемпионат мира среди клубов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Воспитанник «Краснодара» Ведерников: «Аĸадемия – место со строгим режимом. Встаешь в 6:30, завтраĸ, тренировĸа, затем в школу. Из 60 ребят моего возраста до ĸонца дошло всего 13»
11сегодня, 21:22
Анчелотти задумался о будущем в «Реале» – из-за усталости, контактов клуба с Алонсо и решения сына уйти. Боссы «Мадрида» уверены, что Карло хочет остаться (The Athletic)
23сегодня, 21:17
Марко Николич: «Рассматривал Сергеева летом. Мое мнение было «да». Но политика ЦСКА – брать игроков младше 25»
13сегодня, 21:01
«Челси» продал женскую команду материнской компании за 150+ млн фунтов – за счет этого клуб закрыл год с прибылью. Сделка, возможно, нарушает финансовые правила УЕФА (The Times)
19сегодня, 20:50
Титов о 0+0 Соболева: «Вопрос психологии, много негатива было по переходу в «Зенит». Это лишь цифры, в кубке и товарищеских матчах он забивает»
7сегодня, 20:48
«Челси» завершил сезон-2023/24 с прибылью – 129,6 млн фунтов. Годом ранее у клуба было 90,1 млн убытков
11сегодня, 20:09
Холанд получил травму левого голеностопа в матче с «Борнмутом» – «Ман Сити» подтвердил. Форвард вернется на поле до конца сезона
6сегодня, 20:02
Николич о продаже Зделара: «Он просто опорник, который бегает, отбирает. Хороший футболист, но его эра в ЦСКА подходила к концу. В «Зените» у него появилась возможность заработать»
11сегодня, 19:52
Холанд пропустит почти весь оставшийся сезон из-за травмы голеностопа в матче с «Борнмутом». Форвард «Ман Сити» будет готов к клубному ЧМ
37сегодня, 19:30
Бубнов – Геничу: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него»
100сегодня, 19:17
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-директор «Ромы» Сабатини о переговорах с матерью Рабьо: «Она хотела деньги за трансфер из «ПСЖ», помимо 3 млн евро агентских. Массаре было стыдно переводить ей все мои оскорбления»
3сегодня, 21:57
Булыкин о стажировках в АПЛ: «Был в «Эвертоне» с Руни и понял, что мы ничем не отличаемся – они так же могут сходить на дискотеку, выпить пива. Главное – показывать хороший футбол»
2сегодня, 21:56
Фанаты «Эспаньола» вывесили баннер с мишенью на лбу у судьи дель Серро Гранде, работавшего на ВАР в игре с «Мальоркой». Клуб осудил акцию
1сегодня, 21:45Фото
Глушаков и Билялетдинов в Севастополе провели мастер-класс в спортшколе: «Условия, инфраструктура – просто шикарные. Поле, раздевалки, мячи – все отлично»
1сегодня, 21:36
Чемпионат Испании. «Сельта» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью
485сегодня, 20:56
Чемпионат Италии. «Лацио» и «Торино» сыграли вничью, «Верона» и «Парма» не забили
98сегодня, 20:42
Леви о «Тоттенхэме»: «Мы вложили 700 млн фунтов в трансферы с 2019-го. Вижу призывы тратить больше, ведь мы входим в топ-10 богатейших клубов мира. Но мы не будем рисковать стабильностью»
12сегодня, 20:36
Ба о матче с «ПСЖ» в Кубке Франции: «Дюнкерк» выходит на ринг против тяжеловеса, будучи в полулегком весе. Мы знаем, какая гора перед нами – сделаем все, чтобы победить»
4сегодня, 20:27
«Интеру» и «Баварии» интересен Луис Энрике из «Марселя». Цена вингера – 30 млн евро
4сегодня, 20:19
Педри о сравнениях с Хави и Иньестой: «Они определили целую эпоху и выиграли множество трофеев. Мне еще далеко до их уровня»
8сегодня, 20:01