«Бавария» не продлит контракт с Мюллером, чтобы сэкономить на его зарплате. Томас получает до 17 млн евро в год
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что на этой неделе клуб и игрок проведут финальную встречу. Вероятнее всего, контракт Мюллера, истекающий летом, не будет продлен, и полузащитник покинет «Баварию» по окончании сезона – его последним турниром в составе мюнхенского клуба может стать клубный чемпионат мира.
Отмечается, что Мюллер был готов продлить соглашение еще на один сезон, но «Бавария» хочет сэкономить на зарплате игрока, которая может составлять до 17 млн евро в год.
Также сообщается, что в «Баварии» видят Мюллера ключевой фигурой в будущем, но на данный момент не планирует предоставлять ему должность в структуре клуба. Не исключено, что после ухода из «Баварии» 35-летний полузащитник продолжит карьеру за пределами Германии – ранее стало известно об интересе к нему со стороны клубов МЛС.
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