«Бавария» не продлит контракт с Мюллером, чтобы сэкономить на его зарплате. Томас получает до 17 млн евро в год

Томас Мюллер близок к уходу из «Баварии».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что на этой неделе клуб и игрок проведут финальную встречу. Вероятнее всего, контракт Мюллера, истекающий летом, не будет продлен, и полузащитник покинет «Баварию» по окончании сезона – его последним турниром в составе мюнхенского клуба может стать клубный чемпионат мира.

Отмечается, что Мюллер был готов продлить соглашение еще на один сезон, но «Бавария » хочет сэкономить на зарплате игрока, которая может составлять до 17 млн евро в год.

Также сообщается, что в «Баварии» видят Мюллера ключевой фигурой в будущем, но на данный момент не планирует предоставлять ему должность в структуре клуба. Не исключено, что после ухода из «Баварии» 35-летний полузащитник продолжит карьеру за пределами Германии – ранее стало известно об интересе к нему со стороны клубов МЛС.