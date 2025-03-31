Смертин хочет пробежать через всю Россию с запада на восток: «Это займет год или полтора. Но представляете, какое достижение?»
Алексей Смертин рассказал о желании пробежать через всю территорию России.
«Иногда попадаю на видео, как 90-летние дедушки финишируют на марафоне. Вполне вижу себя таким в будущем.
У меня точно есть перспектива бороться за победы в 60 лет, а в 70 вообще конкурентов мало будет. Так что акцент на скорость, может быть, еще вернется. Правда, скорость станет другой.
Еще есть сумасшедшая идея-мечта. Я недавно узнал, что британец пробежал с юга Африки на север, около 7 тысяч километров. В голове сразу шальная мысль: «А почему бы не пробежать через всю Россию с запада на восток?»
Понятно, что займет год или полтора. Но представляете, какое это будет достижение?» – сказал бывший игрок сборной России в интервью Спортсу’’.
«Почему бы не пробежать всю Россию с запада на восток?» Лекция Смертина — как и зачем жить марафонами
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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