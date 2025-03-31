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Николич об отстранении Помазуна: «Справедливая история. Футболист ЦСКА не должен обсуждать переход к принципиальному сопернику. Продажа в «Спартак» – другая вещь, это бизнес»

Марко Николич высказался о переходе Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

В прошлом году экс-вратарь армейцев в интервью Нобелю Арустамяну допустил трансфер в «Спартак»: «Почему нет? Все может быть». Армейцы отстранили голкипера от основы, позднее он перешел в «Спартак». 

– Вам не кажется, что история с Помазуном несправедливая?

– Мое мнение – очень справедливая.

– Он дал это интервью, будучи игроком не ЦСКА, а «Урала», в аренде.

– Он являлся игроком ЦСКА, который находился в аренде в «Урале».

– Вы говорите, что это ненормально, при этом ЦСКА продает футболистов в «Спартак».

– Это другая вещь. Это трансфер, это бизнес. Футболист, который играет в ЦСКА, не должен обсуждать варианты перехода в клуб, который является самым принципиальным соперником. Так я считаю и буду считать, это моя четкая позиция.

Коммуникация очень важна, а она у нас в ЦСКА прямая. Я встретился с Помазуном. Ему не передали сказки о том, что это решение руководителя, влияние медиа или что фанаты будут злиться – нет, это мое решение.

Передали ему в лицо, а он, как и каждый другой футболист, принял это мужественно, принял правило. Ему понравилось, что главный тренер ему так правду передал в лицо, не играл ни в какие игры.

Именно я просил друзей найти ему команду, потому что у меня нет к нему злости как к человеку. Наоборот, он хороший парень. Просто он совершил ошибку – и ему надо было уходить. Сейчас он находится там, где хотел. Видимо, я был прав в этой ситуации.

– Зачем он остался летом? Он разве не понимал, что у него не будет места в составе?

– Я ему сказал уже летом, что будет сложно, практически без шансов. Он уже тогда принял это мужественно. Помазун спросил у меня: «Тренер, скажите, чего мне не хватает?» Я правда считаю его одним из самых лучших русских вратарей.

Я помню, как он пару раз против меня играл, когда я был в «Локомотиве» – это было вообще, он делал чудеса. Я ему сказал: «У тебя просто неудача. Над тобой стоит Акинфеев, настоящая легенда, а ниже тебя стоит Тороп, который шикарно прибавил, будущее русского футбола. Тебе надо было давно менять клуб».

Я так считаю и так и передал ему, он это принял. Сказал: «Спасибо, тренер, я согласен с вами. Но спасибо, что так в открытую сказали мне», – сказал в шоу «Этот футбол, брат!» главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Помазун
logoМарко Николич
Это футбол, брат!
logoВладислав Тороп
logoЦСКА
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