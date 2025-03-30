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  • Семак о замене Соболева в перерыве: «Он продолжил бы играть, не будь у «Зенита» альтернативы. Многовато брака, но по желанию и моментам сыграл неплохо»
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Семак о замене Соболева в перерыве: «Он продолжил бы играть, не будь у «Зенита» альтернативы. Многовато брака, но по желанию и моментам сыграл неплохо»

Сергей Семак оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином».

Форвард «Зенита» был заменен в перерыве матча 22-го тура Мир РПЛ (4:0), не отметившись результативными действиями.

– Замена Соболева в перерыве может означать, что он не использовал свой шанс?

– Нет, абсолютно. Наоборот, моменты у него были. Но когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло. У него были хорошие моменты, неплохо сбрасывал стандарты. Но у нас есть альтернатива. Если бы ее не было, то Соболев продолжил бы играть.

Конечно, ему нужно набирать уверенность. Что касается брака в подыгрыше, то его было многовато, но по желанию и моментам он сыграл неплохо. У нас существует альтернатива, кому выйти и добавить, чтобы немного поменять структуру игры, что и мы сделали в перерыве.

Удаление облегчило нам жизнь, но и в первом тайме неплохо контролировали мяч, игра была достаточно закрытая, но мы владели большим позиционным преимуществом, хорошо играли в переходах, не позволяли сопернику угрожать нам. Во второй тайме после забитого мяча стало больше возможностей атаковать. Заслуженная победа и неплохой матч, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
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