Месси о пропуске матчей Аргентины: «Я хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в сборную. Буду поддерживать команду, как любой аргентинский болельщик»
Лионель Месси высказался о предстоящих матчей сборной Аргентины.
Нападающий «Интер Майами» не был включен в окончательную заявку национальной команды для участия в матчах против сборных Уругвая и Бразилии в квалификации на ЧМ-2026.
«Очень жаль, что мне придется пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией.
Я очень хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в расположение сборной.
Буду поддерживать команду, как любой аргентинский болельщик. Вперед, Аргентина!» – написал Лионель Месси.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Лионеля Месси
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