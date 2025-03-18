Месси о пропуске матчей Аргентины: «Я хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в сборную. Буду поддерживать команду, как любой аргентинский болельщик»

Лионель Месси высказался о предстоящих матчей сборной Аргентины.

Нападающий «Интер Майами» не был включен в окончательную заявку национальной команды для участия в матчах против сборных Уругвая и Бразилии в квалификации на ЧМ-2026.

«Очень жаль, что мне придется пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией.

Я очень хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в расположение сборной.

Буду поддерживать команду, как любой аргентинский болельщик. Вперед, Аргентина!» – написал Лионель Месси .