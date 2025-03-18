Даниил Уткин: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» могли бы спокойно играть в общем этапе ЛЧ. Может, также «Динамо», если усилит состав»

Даниил Уткин назвал клубы РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов.

«На мой взгляд, команды, которые борются за попадание в тройку призеров в РПЛ , то есть «Зенит », «Спартак » и «Краснодар », могли бы спокойно играть в общем этапе Лиги чемпионов .

Может, также «Динамо», если усилит состав. Мне кажется, что эти клубы без проблем бы выступали в европейских кубках.

Да, наверное, в первый год после возвращения российским командам будет тяжело в еврокубках.

Но потом я думаю, что пройдет адаптация и все вернется на свои места», – сказал полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин.