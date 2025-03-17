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Экс-форвард «Севильи», «Атлетико» и «Валенсии» Гамейро завершил карьеру в 37 лет

Экс-форвард сборной Франции Кевин Гамейро объявил о завершении карьеры.

«От «Страсбура» до «Валенсии» и «Лорьяна», «ПСЖ», «Севильи» и «Атлетико» каждое мгновение, проведенное на поле, останется в моей памяти и особенно в моем сердце. Но пришло время с гордостью и легкой ностальгией закрыть эту прекрасную главу моей жизни.

Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в моем путешествии: мой тренировочный центр, мои клубы, товарищей по команде, всех моих тренеров, сборную Франции, в которой мне посчастливилось выступать, членов технических и медицинских штабов, а также моих агентов. Но особенно вас, болельщиков и моих поклонников, которые всегда поддерживали меня и дарили любовь. И, конечно же, моих родителей, без которых детская мечта никогда бы не осуществилась, моего брата Йоанна, который всегда был моим главным поклонником, бабушку и дедушку, по которым я так скучаю, и других членов моей семьи и близких друзей.

Моя жена Лина и сыновья Аарон и Айден поддерживали меня, ободряли, следили за мной, любили и, прежде всего, поддерживали с любовью каждый день на протяжении всей моей карьеры. Я люблю вас. 

Страница переворачивается, но любовь к футболу останется навсегда», – написал 37-летний Гамейро в соцсетях.

Кевин Гамейро – воспитанник «Страсбура», также выступавший за «Лорьян», «ПСЖ», «Севилью», «Атлетико» и «Валенсию». За карьеру форвард выиграл чемпионат Франции, Кубок Испании и стал четырехкратным победителем Лиги Европы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Кевина Гамейро
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