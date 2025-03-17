«Воют сирены, когда ракетная опасность. Там уже все привыкли, а мне было страшно». Игрок «Балтики» Мохаммад о Белгороде
Защитник «Балтики» Амир Мохаммад рассказал о напряженной обстановке в Белгороде.
– Ездил с женой в Белгород?
– Конечно, последний раз – этой зимой. Воют сирены, когда ракетная опасность. Там уже все привыкли, а мне было страшно. Но если бы там жили мои близкие, я бы тоже их навещал.
– Не убедить тестя с тещей переехать?
– Да как? Там ведь их дом. Я предлагал Калининград – но что они там будут делать? У отца жены свой гараж – может с закрытыми глазами разобрать и собрать машину. Золотые руки. К тому же под Белгородом у них свой большой участок. Скорее бы все эти волнения кончились, – сказал Мохаммад.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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