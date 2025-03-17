«Воют сирены, когда ракетная опасность. Там уже все привыкли, а мне было страшно». Игрок «Балтики» Мохаммад о Белгороде

Защитник «Балтики» Амир Мохаммад рассказал о напряженной обстановке в Белгороде.

– Ездил с женой в Белгород?

– Конечно, последний раз – этой зимой. Воют сирены, когда ракетная опасность. Там уже все привыкли, а мне было страшно. Но если бы там жили мои близкие, я бы тоже их навещал.

– Не убедить тестя с тещей переехать?

– Да как? Там ведь их дом. Я предлагал Калининград – но что они там будут делать? У отца жены свой гараж – может с закрытыми глазами разобрать и собрать машину. Золотые руки. К тому же под Белгородом у них свой большой участок. Скорее бы все эти волнения кончились, – сказал Мохаммад .