Валерий Газзаев: «Глушенков не на ведущих ролях в «Зените» сейчас. Он никак не может вернуться на высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то»
Валерий Газзаев высказал мнение, что Максим Глушенков потерял уверенность.
Полузащитник «Зенита» не сделал ни одного результативного действия в трех матчах после возобновления чемпионата Мир РПЛ.
В матче против «Спартака» (1:2) хавбек был заменен на 68-й минуте.
– Что происходит с Максимом Глушенковым?
– После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то...
Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение.
И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.
– Думаете, он еще наберет форму?
– Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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