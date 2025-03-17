Валерий Газзаев: «Глушенков не на ведущих ролях в «Зените» сейчас. Он никак не может вернуться на высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то»

Валерий Газзаев высказал мнение, что Максим Глушенков потерял уверенность.

Полузащитник «Зенита» не сделал ни одного результативного действия в трех матчах после возобновления чемпионата Мир РПЛ.

В матче против «Спартака» (1:2) хавбек был заменен на 68-й минуте.

– Что происходит с Максимом Глушенковым?

– После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то...

Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение.

И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.

– Думаете, он еще наберет форму?

– Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените », – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев .