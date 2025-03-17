Мостовой о 2-м голе «Спартака»: «Мартинс был в офсайде, если смотреть картинку. У одного футболиста нога 46 размера, у другого – 40. Ясно, что где-то нога будет немного выпирать»
«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче Мир РПЛ.
Второй гол красно-белых на 90-й минуте забил хавбек Кристофер Мартинс. После консультаций с помощниками на ВАР на предмет возможного офсайда главный арбитр Сергей Иванов засчитал мяч.
«Мне по телевизору, конечно, показалось, что был офсайд. Поэтому мы ждали вердикта, когда показывают линию. Я объяснений не увидел, почему нет офсайда.
Очевидно, что Мартинс был во «вне игры», если смотреть на картинку. В любом случае офсайд если и был, то маленький.
Футболисты же разного роста бывают. Один 190 сантиметров ростом, другой 170. У одного нога 46 размера, у другого 40. Ясно, что где-то нога будет немного выпирать. Игрок же не может надеть бутсы меньшего размера, чтобы не попасть во вне игры», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий