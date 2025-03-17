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  • Лапочкин о 2-м голе Мартинса «Зениту»: «По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что он был впереди защитника. Это «вне игры»
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Лапочкин о 2-м голе Мартинса «Зениту»: «По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что он был впереди защитника. Это «вне игры»

Экс-судья считает, что 2-й гол «Спартака» в матче с «Зенитом» следовало отменить.

«Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ. Второй гол красно-белых на 90-й минуте забил хавбек Кристофер Мартинс. После консультаций с помощниками на ВАР на предмет возможного офсайда главный арбитр Сергей Иванов засчитал мяч.

– Гол правильно засчитан?

– Не уверен. По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что Мартинс был впереди защитника, поэтому гол не следовало засчитывать.

Тем более нас не убеждают офсайдные линии, так как мы не видим крайнюю точку защитника «Зенита». Мы видим колено Мартинса, но по той точке, по которой линия проведена и которую нам показали, кажется, что это его перчатка.

Как я вижу, Мартинс был ближе к линии ворот «Зенита». Это положение «вне игры».

– Если вы не уверены на 100%, то и комната ВАР могла быть не уверена. Почему тогда гол засчитали?

– Думаю, гол засчитали потому, что ассистент главного арбитра засчитал гол. Когда есть сомнения, ты не уверен на 100%, остается решение ассистента. А он, как видим, засчитывает гол. Когда мяч забили, он побежал к центру [поля].

Покажите нам, как все происходило, что делал ВАР, как они проверяли, как они рисовали линию, тогда нам станет все понятно. А когда все закрыто и застегнуто на все пуговицы пиджака, тогда и возникают теории заговора, – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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