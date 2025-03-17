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Карпин чувствует себя лучше после ухода из «Ростова»: «Физически полегче. Чувствовал, что не готов психологически давать те эмоции, которые нужны команде»

Валерий Карпин заявил, что чувствует себя лучше после ухода из «Ростова».

– Как чувствуете себя?

– Сейчас хорошо.

– Груз усталости спал?

– Да. Понятно, что он спал. Дело не только в конкретном моменте и физическом состоянии. Здесь больше про психологию. Около 35 дней у нас был отпуск в январе, но все равно я почувствовал, что не готов психологически давать те эмоции, которые нужны команде.

Да, физически полегче. Ростовчане едут сейчас из Ростова‑на‑Дону на автобусе уже 12 часов, этого как минимум мне удалось избежать. Состояние лучше, чем у них.

– Вы морально готовы вживую съездить и посмотреть игру в Ростове‑на‑Дону?

– Если будет возможность, туда съезжу. Для меня это точно не проблема, – сказал главный тренер сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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