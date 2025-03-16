У Соболева 0+0 в 14 матчах за «Зенит» в РПЛ

Александр Соболев пока не забивал за «Зенит» в Мир РПЛ.

Нападающий петербуржцев вышел на замену на 78-й минуте матча со «Спартаком » в 21-м туре (1:2) и не смог отметиться результативными действиями.

В 14 матчах за «Зенит » в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.

Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак» – тоже без результативных действий. Его статистика – здесь.