Хау о победе «Ньюкасла» в Кубке лиги: «Я промок от алкоголя, которым меня облили, этот день никто не забудет. Надеюсь, теперь мы сможем добиться большего»
«Ньюкасл» выиграл трофей, одержав победу над «Ливерпулем» в финале турнира (2:1).
«Я уверен, что после такого долгого ожидания трофея этот день никто никогда не забудет. Мы никогда этого не забудем. Я, конечно, не забуду.
Я думаю, что завоевывать трофеи можно по-разному. Мы выиграли его наилучшим способом. Мы играли с великолепным соперником, они были лучшей командой Премьер-лиги на протяжении всего сезона. И, на мой взгляд, мы играли лучше.
Я чувствую себя потрясающе, это невероятный день. Я был очень, очень доволен нашей игрой, это была не просто случайная победа, а полностью заслуженная.
Я весь промок от алкоголя, которым меня облили Жоэлинтон и остальная команда. Это отличный момент, мы должны радоваться успеху. Мы должны стараться наслаждаться моментом.
Надеюсь, после завоевания этого трофея мы сможем добиться большего. Конечно, гарантий нет, но я просто думаю, что это доказывает, что мы можем это сделать. У меня никогда не было сомнений в том, что мы способны улучшить нашу игру.
В финале Кубка не бывает много возможностей забить. Мы должны были воспользоваться нашими моментами, и игроки действовали под давлением очень хорошо и впечатляюще.
Это также доказало, что мы можем играть в свой футбол против лучших команд. Теперь наша задача – постараться чаще участвовать в таких матчах», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
«Ньюкасл» выиграл первый трофей за 70 лет, победив «Ливерпуль» в финале Кубка лиги
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