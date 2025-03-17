Дзюба прибыл в сборную России: «Тысяча лет, тысяча зим»

Артем Дзюба приехал в расположение сборной России.

Нападающий «Акрона » вызван на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии. Они пройдут 19 и 25 марта.

Пресс‑служба сборной опубликовала кадры приезда 36-летнего футболиста на тренировочную базу.

«Здравствуйте. Тысяча лет, тысяча зим», – сказал Дзюба на видео.

Артем может сыграть за Россию впервые с 2021 года. Он делит рекорд по голам с Александром Кержаковым – по 30.