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Дзюба прибыл в сборную России: «Тысяча лет, тысяча зим»

Артем Дзюба приехал в расположение сборной России.

Нападающий «Акрона» вызван на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии. Они пройдут 19 и 25 марта. 

Пресс‑служба сборной опубликовала кадры приезда 36-летнего футболиста на тренировочную базу.

«Здравствуйте. Тысяча лет, тысяча зим», – сказал Дзюба на видео.

Артем может сыграть за Россию впервые с 2021 года. Он делит рекорд по голам с Александром Кержаковым – по 30.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал сборной России
logoАртем Дзюба
logoСборная России по футболу
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
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