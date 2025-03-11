Шалимов об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Глупость. Ведешь 2:0, впереди сложный матч – и такой жест. Из-за того, что хотел втихаря показать, дадут по минимуму, 2 матча дисквалификации»

Игорь Шалимов назвал глупым поведение Вендела в матче с «Факелом».

Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела» в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела. В следующем туре РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком».

«Здорово подвел команду Вендел, показавший жест. Думал, что все скрытно, но заметили. Скромность и то, что хотел показать втихаря, приведут к тому, что дадут по минимуму – 2 игры дисквалификации. Глупость какая-то – ты ведешь 2:0, игра дается, впереди сложный матч, ты опытный игрок – и такой жест…

В этой ситуации расстановка в центре Барриос – Зделар – Глушенков почти безальтернативна, а в центре атаки не думаю, что выйдет Соболев, он просто не в порядке. С уважением к Саше, но пока не вижу улучшений – игрок хороший, но надо пояснять, что надо делать, как открываться», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.