У Феррана 11 очков за дубль «Атлетико». У полузащитника 3 гола в 3 последних матчах Ла Лиги при 59 минутах на поле
«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Атлетико» (4:2).
В 28-м туре Ла Лиги мадридцы до 70-й минуты хозяева вели 2:0.
Ферран Торрес вышел на замену на 67-й минуте и забил 2 мяча. За матч у полузащитника «Барселоны» 11 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+1 за игру, +10 за голы), его выбрали всего 29 игроков (0,34%).
В Ла Лиге у Торреса 3 гола в 3 последних матчах, в которых он сыграл в сумме 59 минут.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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