Бруну набрал 15 очков за 1+2 с «Лестером». В 7 последних матчах у полузащитника «МЮ» 7+3

«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер» в 29-м туре АПЛ (3:0).

Бруну Фернандеш сделал ассисты на Расмуса Хейлунда и Алехандро Гарначо , а в конце матча забил сам. Всего у полузащитника 15 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты, +1 за сухой матч). Его выбрали 23,50% игроков.

В 7 последних играх во всех турнирах у Бруну 7 голов и 3 ассиста. Ранее на этой неделе полузащитник «МЮ » оформил хет-трик в ответном матче 1/8 ЛЕ с «Сосьедадом » (4:1).

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