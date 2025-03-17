Бруну набрал 15 очков за 1+2 с «Лестером». В 7 последних матчах у полузащитника «МЮ» 7+3
«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер» в 29-м туре АПЛ (3:0).
Бруну Фернандеш сделал ассисты на Расмуса Хейлунда и Алехандро Гарначо, а в конце матча забил сам. Всего у полузащитника 15 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты, +1 за сухой матч). Его выбрали 23,50% игроков.
В 7 последних играх во всех турнирах у Бруну 7 голов и 3 ассиста. Ранее на этой неделе полузащитник «МЮ» оформил хет-трик в ответном матче 1/8 ЛЕ с «Сосьедадом» (4:1).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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