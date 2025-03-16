Семак о выходе Соболева со «Спартаком»: «Есть правило бывших. Ждали голевых действий, но не получилось»

Сергей Семак объяснил выход Александра Соболева в матче со «Спартаком».

«Зенит» уступил со счетом 1:2 в 21-м туре Мир РПЛ . Соболев вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

– Почему выпустили Соболева?

– Есть правило бывших. Это игрок атаки, который может забить. Ждем со своей стороны от него игры и голевые моменты.

Ждали сегодня обострения, может быть, забитого мяча, голевых действий, но не получилось, – сказал главный тренер «Зенита ».