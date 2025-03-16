Хейлунд забил впервые с декабря – «Лестеру». Форвард «МЮ» прервал 21-матчевую серию без голов

Расмус Хейлунд забил впервые с декабря прошлого года.

Нападающий «МЮ » открыл счет на 28-й минуте матча с «Лестером » в 29-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

В последний раз до этого датчанин забивал 12 декабря – дубль в матче Лиги Европы с «Викторией» Пльзень.

После этого началась безголевая серия Хейлунда , которая насчитывала 21 матч.