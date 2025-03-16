Хейлунд забил впервые с декабря – «Лестеру». Форвард «МЮ» прервал 21-матчевую серию без голов
Расмус Хейлунд забил впервые с декабря прошлого года.
Нападающий «МЮ» открыл счет на 28-й минуте матча с «Лестером» в 29-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
В последний раз до этого датчанин забивал 12 декабря – дубль в матче Лиги Европы с «Викторией» Пльзень.
После этого началась безголевая серия Хейлунда, которая насчитывала 21 матч.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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