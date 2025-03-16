«Спартак» победил «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года – 2:1. На дубль Мартинса зашел коэффициент 100.00

«Спартак» дома обыграл «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ (2:1).

В прематче «Спартак» котировался букмекерским фаворитом за 2.75. В лайве при счете 1:1 коэффициент на «красно-белых» достигал 12.00.

В составе «Зенита» отличился Луис Энрике, он забил на 83-й минуте. Победу «Спартаку» принесли голы Кристофера Мартинса Перейры – на второй добавленной к первому тайму минуте и на 90-й.

Перед матчем на дубль Мартинса давали коэффициент 100.00. Это первые голы полузащитника «Спартака» в текущем чемпионате.

«Спартак» победил «Зенит» в РПЛ впервые за 7,5 лет. В 2017 году «красно-белые» обыграли петербуржцев в 18-м туре (3:1).

Перед туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру в рамках всесезонного конкурса прогнозов.

Глеб Чернявский поставил на победу «Спартака», а Александр Дорский – на желтую карточку Саши Зделара.

Сбылся только прогноз Чернявского.

Ставки на Спортсе

Прогнозы на РПЛ: Чернявский ставит на «Спартак», Дорский не верит в «Зенит»