«Спартак» победил «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года – 2:1. На дубль Мартинса зашел коэффициент 100.00
«Спартак» дома обыграл «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ (2:1).
В прематче «Спартак» котировался букмекерским фаворитом за 2.75. В лайве при счете 1:1 коэффициент на «красно-белых» достигал 12.00.
В составе «Зенита» отличился Луис Энрике, он забил на 83-й минуте. Победу «Спартаку» принесли голы Кристофера Мартинса Перейры – на второй добавленной к первому тайму минуте и на 90-й.
Перед матчем на дубль Мартинса давали коэффициент 100.00. Это первые голы полузащитника «Спартака» в текущем чемпионате.
«Спартак» победил «Зенит» в РПЛ впервые за 7,5 лет. В 2017 году «красно-белые» обыграли петербуржцев в 18-м туре (3:1).
Перед туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру в рамках всесезонного конкурса прогнозов.
Глеб Чернявский поставил на победу «Спартака», а Александр Дорский – на желтую карточку Саши Зделара.
Сбылся только прогноз Чернявского.
Прогнозы на РПЛ: Чернявский ставит на «Спартак», Дорский не верит в «Зенит»
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