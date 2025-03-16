Мареска про 0:1 с «Арсеналом»: «Челси» на верном пути. По моментам разница между нами была невелика, и мы играем без Мадуэке, Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов»

Энцо Мареска считает, что «Челси» на равных играл с «Арсеналом» (0:1).

«Мы на верном пути. В плане создания моментов разница между нами была невелика. Разумеется, мы могли бы создать больше. В конечном счете мы проиграли из-за стандартного положения.

Мы играем без Мадуэке , Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов. Есть ощущение, что Коул будет готов играть после паузы на матчи сборных», – сказал главный тренер «Челси ».