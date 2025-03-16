Мареска про 0:1 с «Арсеналом»: «Челси» на верном пути. По моментам разница между нами была невелика, и мы играем без Мадуэке, Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов»
Энцо Мареска считает, что «Челси» на равных играл с «Арсеналом» (0:1).
«Мы на верном пути. В плане создания моментов разница между нами была невелика. Разумеется, мы могли бы создать больше. В конечном счете мы проиграли из-за стандартного положения.
Мы играем без Мадуэке, Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов. Есть ощущение, что Коул будет готов играть после паузы на матчи сборных», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости