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  • Мареска про 0:1 с «Арсеналом»: «Челси» на верном пути. По моментам разница между нами была невелика, и мы играем без Мадуэке, Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов»
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Мареска про 0:1 с «Арсеналом»: «Челси» на верном пути. По моментам разница между нами была невелика, и мы играем без Мадуэке, Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов»

Энцо Мареска считает, что «Челси» на равных играл с «Арсеналом» (0:1).

«Мы на верном пути. В плане создания моментов разница между нами была невелика. Разумеется, мы могли бы создать больше. В конечном счете мы проиграли из-за стандартного положения.

Мы играем без Мадуэке, Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов. Есть ощущение, что Коул будет готов играть после паузы на матчи сборных», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЧелси
logoНони Мадуэке
logoКоул Палмер
logoпремьер-лига Россия
logoНиколас Джексон
logoАрсенал
logoЭнцо Мареска
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