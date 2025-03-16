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  • Артета об 1:0 с «Челси»: «Арсенал» сделал достаточно, чтобы заслужить победу. Понравился настрой – мы хотели обыграть топ-соперника»
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Артета об 1:0 с «Челси»: «Арсенал» сделал достаточно, чтобы заслужить победу. Понравился настрой – мы хотели обыграть топ-соперника»

Микель Артета высказался после победы «Арсенала» над «Челси» (1:0).

«Мы сделали достаточно, чтобы заслужить победу в этом матче. Теперь нам предстоит перерыв на сборные, так что давайте воспользуемся шансом перевести дух и, надеюсь, вернуть некоторых игроков.

Мы не смогли довести некоторые моменты до конца. Мне очень понравился настрой команды. Это была важная игра, и мы хотели победить топ-соперника.

У нас [в распоряжении] будет несколько игроков. У меня будет несколько выходных, а потом я буду готовиться к финальному отрезку сезона», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoАрсенал
logoЧелси
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
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