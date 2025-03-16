Сересо о словах Куртуа про «позицию жертвы» и «нытье» из-за судейства: «Тибо следует закрыть рот. Ему стоит быть благодарным «Атлетико», где он выступал 4 года и брал трофеи»

Президент «Атлетико» напомнил Тибо Куртуа, какому клубу он многим обязан.

Ранее голкипер «Реала », комментируя недовольство Диего Симеоне отменой гола Хулиана Альвареса с пенальти в послематчевой серии, заявил : «Я сыт по горло этой позицией жертвы, вечным нытьем из-за таких вещей. Судьи не помогают командам, ни в Испании , ни в еврокубках».

Энрике Сересо решил дать ответ бельгийскому футболисту и отреагировал на призывы убрать именную табличку игрока со стадиона.

«Куртуа – это особый случай. Ему стоит быть благодарным «Атлетико», где он выступал четыре года и брал трофеи, и помалкивать. Мы джентльмены, нам незачем делать что-либо, что идет вразрез с нашими принципами.

Куртуа следует закрыть рот и помалкивать. Он прекрасный вратарь, это все признают, в том числе мы. И мы помним, что он провел у нас четыре прекрасных года без каких-либо проблем. И ему нужно продолжать вести себя именно так, как он вел себя в «Атлетико ».

Будь джентльменом и мужчиной, а не только прекрасным вратарем», – сказал Энрике Сересо.