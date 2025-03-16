Широков об Энрике в «Зените»: «В плане антропометрии даже мощнее Малкома – посуше и повыше. Видно, что это большой мастер – нужно привыкнуть к нашим реалиям»
Роман Широков сравнил Луиса Энрике с Малкомом.
– Луис Энрике обошелся «Зениту» дорого. Очевидно, что от него будут ждать результат здесь и сейчас.
– Понятно, что ждут. По игре с «Факелом» было видно, что это большой мастер, но нужно чуть привыкнуть к нашим реалиям.
– Может стать новым Малкомом? Или это слишком громкие слова?
– Негромкие. Может, конечно. Энрике даже мощнее в плане антропометрии – он посуше и повыше Малкома, – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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