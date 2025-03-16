Широков об Энрике в «Зените»: «В плане антропометрии даже мощнее Малкома – посуше и повыше. Видно, что это большой мастер – нужно привыкнуть к нашим реалиям»

Роман Широков сравнил Луиса Энрике с Малкомом.

– Луис Энрике обошелся «Зениту» дорого. Очевидно, что от него будут ждать результат здесь и сейчас.

– Понятно, что ждут. По игре с «Факелом» было видно, что это большой мастер, но нужно чуть привыкнуть к нашим реалиям.

– Может стать новым Малкомом? Или это слишком громкие слова?

– Негромкие. Может, конечно. Энрике даже мощнее в плане антропометрии – он посуше и повыше Малкома , – сказал бывший игрок сборной России.