Переговоры Гризманна с «Лос-Анджелесом» на продвинутой стадии, француз уедет в МЛС по семейным причинам. «Атлетико» не будет препятствовать (Relevo)
До конца марта 33-летний форвард и руководители «Атлетико» проведут встречу, на которой на 90% решится будущее чемпиона мира.
Гризманн хочет перейти в клуб МЛС по семейным причинам. Переговоры с «Лос-Анджелесом», за который выступают французы Уго Льорис и Оливье Жиру, находятся на продвинутой стадии, сообщает Relevo.
«Атлетико», несмотря на действующий до лета 2026 года контракт Антуана, не будет чинить препятствий футболисту, так как отношения между клубом и игроком выходит за рамки чисто футбольных, а взаимоуважение бесконечно.
Игрок, в свою очередь, намерен отдавать все силы ради команды до последней секунды в клубе и постарается помочь мадридцам завоевать титул.
Гризманн близок к переходу в МЛС, но сперва нужно уладить формальности с «Атлетико».
В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий