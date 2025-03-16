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Переговоры Гризманна с «Лос-Анджелесом» на продвинутой стадии, француз уедет в МЛС по семейным причинам. «Атлетико» не будет препятствовать (Relevo)

Антуан Гризманн собирается переехать в МЛС по семейным причинам.

До конца марта 33-летний форвард и руководители «Атлетико» проведут встречу, на которой на 90% решится будущее чемпиона мира.

Гризманн хочет перейти в клуб МЛС по семейным причинам. Переговоры с «Лос-Анджелесом», за который выступают французы Уго Льорис и Оливье Жиру, находятся на продвинутой стадии, сообщает Relevo.

«Атлетико», несмотря на действующий до лета 2026 года контракт Антуана, не будет чинить препятствий футболисту, так как отношения между клубом и игроком выходит за рамки чисто футбольных, а взаимоуважение бесконечно.

Игрок, в свою очередь, намерен отдавать все силы ради команды до последней секунды в клубе и постарается помочь мадридцам завоевать титул.

Гризманн близок к переходу в МЛС, но сперва нужно уладить формальности с «Атлетико».

В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
logoАнтуан Гризманн
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЛос-Анджелес
logoМЛС
logoАтлетико
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