Гризманн забил «Барселоне» впервые после возвращения в «Атлетико». Это его 1-й гол в ворота каталонцев с 2017 года – и вновь не в Ла Лиге (0 в 16 играх за Мадрид с 2014-го)
Антуан Гризманн забил «Барселоне» впервые после возвращения в «Атлетико».
33-летний форвард отличился в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против каталонцев (4:4).
Отметим, что это первый гол Гризманна в ворота «Барселоны» с февраля 2017 года, когда он тоже забил за «Атлетико» в полуфинальном матче Кубка Испании (1:2).
В 2016 году он дважды забил каталонцам в Лиге чемпионов. При этом в 16 матчах чемпионата Испании за мадридцев против «Барсы» на счету форварда нет ни одного забитого мяча.
Напомним, что Антуан впервые перешел в клуб из Мадрида в 2014 году. За «Барселону» он играл с 2019 по 2021 годы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости