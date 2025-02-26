Гризманн забил «Барселоне» впервые после возвращения в «Атлетико». Это его 1-й гол в ворота каталонцев с 2017 года – и вновь не в Ла Лиге (0 в 16 играх за Мадрид с 2014-го)

Антуан Гризманн забил «Барселоне» впервые после возвращения в «Атлетико».

33-летний форвард отличился в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против каталонцев (4:4).

Отметим, что это первый гол Гризманна в ворота «Барселоны» с февраля 2017 года, когда он тоже забил за «Атлетико » в полуфинальном матче Кубка Испании (1:2).

В 2016 году он дважды забил каталонцам в Лиге чемпионов . При этом в 16 матчах чемпионата Испании за мадридцев против «Барсы» на счету форварда нет ни одного забитого мяча.

Напомним, что Антуан впервые перешел в клуб из Мадрида в 2014 году. За «Барселону» он играл с 2019 по 2021 годы.