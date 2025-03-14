ЦСКА и Лукин продлили контракт по схеме «2+2»
Матвей Лукин продлил контракт с ЦСКА.
Московский клуб объявил о подписании соглашения по схеме «2+2» с 20-летним защитником.
За основную команду армейцев Лукин провел 28 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: pfc-cska.com
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ЦСКА
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