ЦСКА и Лукин продлили контракт по схеме «2+2»

Матвей Лукин продлил контракт с ЦСКА.

Московский клуб объявил о подписании соглашения по схеме «2+2» с 20-летним защитником.

За основную команду армейцев Лукин провел 28 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Фото: pfc-cska.com