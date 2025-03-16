Кокорин сделал пас на победный гол в матче с АПОЭЛ. У форварда «Ариса» 9+7 в 23 играх сезона
Александр Кокорин сделал пас на победный гол в игре с АПОЭЛ (1:0) в плей-офф лиги Кипра.
Всего в 23 матчах сезона во всех турнирах на счету форварда «Ариса» 9 голов и 7 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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