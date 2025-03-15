У Рейндерса 11 очков в игре с «Комо». Полузащитник «Милана» впервые забил и отдал ассист в одном матче Серии А

«Милан» дома одержал волевую победу над «Комо» в 29-м туре (2:1).

Во 2-м тайме Тейани Рейндерс сначала отдал ассист на Кристиана Пулишича , а потом забил сам. За матч у полузащитника «Милана » 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист). Его выбрали 37,17% команд.

Рейндерс впервые и забил, и отдал ассист в одной игре чемпионата. У полузащитника 9 голов и 3 ассиста в Серии А в этом сезоне.

👉 Моя команда в Серии А