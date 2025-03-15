У Рейндерса 11 очков в игре с «Комо». Полузащитник «Милана» впервые забил и отдал ассист в одном матче Серии А
«Милан» дома одержал волевую победу над «Комо» в 29-м туре (2:1).
Во 2-м тайме Тейани Рейндерс сначала отдал ассист на Кристиана Пулишича, а потом забил сам. За матч у полузащитника «Милана» 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист). Его выбрали 37,17% команд.
Рейндерс впервые и забил, и отдал ассист в одной игре чемпионата. У полузащитника 9 голов и 3 ассиста в Серии А в этом сезоне.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости