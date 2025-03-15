Пеп о 99 очках Холанда в АПЛ: «Его цифры с момента прихода просто невероятные, и я хочу большего»
Пеп Гвардиола оценил результативность Холанда, близкого к новому достижению.
Главный тренер «Ман Сити» высказался о том, что норвежец близок к сотне очков (гол+пас) в АПЛ. На данный момент на счету Холанда 99 (83+16) очков.
«Это невероятно, что делает Эрлинг... и я хочу большего. Эрлинг должен помогать нам все больше и больше, чтобы мы достигли того, чего хотим в этом сезоне. Его показатели с момента прихода просто невероятные», – сказал главный тренер «Ман Сити».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанд забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи в 27 играх. В списке бомбардиров он уступает только Мохамеду Салаху (27 голов).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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