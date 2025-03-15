Тухель не будет петь гимн в первых матчах на посту тренера сборной Англии: «Он настолько значим, эмоционален и силен, что я должен заслужить это право. Его нельзя петь просто так»
В марте немецкий специалист проведет первые игры на посту главного тренера сборной Англии – против Албании и Латвии в квалификации ЧМ-2026.
«Эта тема не поднималась [на встрече с принцем Уильямом], но я принял свое решение. Я думаю, что, прежде всего, у вас очень мощный, эмоциональный и содержательный национальный гимн, и я очень горжусь тем, что возглавляю сборную Англии. Это значит для меня все. Это очень много значит для меня, уверяю вас.
Но я чувствую, что национальный гимн настолько значим, эмоционален и силен, что я должен заслужить право петь его. Я чувствую, что это не просто данность. Его нельзя петь просто так. Вот почему я решил, что не буду петь его в своих первых матчах.
Я заслужу это право результатами, построением команды, правильным выполнением своей работы и тем, что, возможно, даже вы, ребята, в какой-то момент скажете: «Теперь пришло время петь гимн. Такое чувство, что вы заслужили это, теперь вы настоящий англичанин!»
Может быть, мне стоит глубже погрузиться в культуру и заслужить это право, чтобы каждый из вас, игроков, болельщиков, думал: «Теперь он должен петь гимн. Он один из нас, он тренер сборной Англии, он должен петь», – сказал Тухель.
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