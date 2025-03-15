Ричардс о «Сити»: «Они снова будут бороться за титул АПЛ в следующем сезоне. Просто нужно немного свежей крови, несколько ключевых игроков должны восстановиться»

Майка Ричардс верит в возвращение «Ман Сити» в следующем сезоне.

«Они подошли к концу цикла с точки зрения энергии. Я все еще считаю, что это топ-игроки, но вопрос в том, что их тела позволяют им делать. Они дошли до предела, но если смотреть вперед, подписание Мармуша , даже Хусанова – у которого был тяжелый старт с «Челси», всего пару дней тренировок из-за травм – я думаю, что в следующем сезоне, с трансферами, мы увидим их возвращение на уровень, который мы наблюдали в последние пару сезонов.

У них все еще есть топ-тренер. В следующем сезоне, я думаю, они вернутся. Им нужна хорошая предсезонка, но, конечно, впереди клубный чемпионат мира, а это еще больше матчей. И дело не только в этом сезоне – эксперты уже давно говорят об истощении игроков. Количество матчей, которые «Манчестер Сити » сыграл за последние четыре года, просто безумное. И если они не почувствуют усталость после Клубного чемпионата мира, я не думаю, что это будет перестройка на два, три или четыре года. Думаю, все решится в следующем сезоне.

Достигнут ли они тех высот, что были два-три года назад, или сезона, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в Премьер-лиге? Скорее всего, нет. Тогда все складывалось идеально. Но считаю ли я, что они будут бороться за чемпионство в следующем сезоне? На 100 процентов. Правда считаю. Это не требует огромных изменений. Просто нужно немного свежей крови в раздевалку, несколько ключевых игроков должны восстановиться… Думаю, они снова будут претендовать на титул в следующем году», – сказал бывший защитник «Ман Сити».