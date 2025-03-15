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Депай, де Йонг, ван Дейк, Гакпо, Симонс, Клюйверт – в составе сборной Нидерландов на матчи с Испанией в 1/4 финала Лиги наций

Назван состав сборной Нидерландов на предстоящие матчи Лиги наций.

Команда Роналда Кумана проведет два матча с Испанией в рамках 1/4 Лиги наций 20 и 23 марта. 

ВратариБарт Вербрюгген («Брайтон»), Марк ФлеккенБрентфорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам). 

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел ДумфрисИнтер»), Джереми ФримпонгБайер»), Лутсхарел Гертрюйда («Лейпциг»), Йоррел Хато («Аякс»), Жан-Поль ван Хеке («Брайтон»), Маттейс де ЛигтМЮ»), Юрриен ТимберАрсенал»). 

Полузащитники: Коди Гакпо («Ливерпуль»), Райан ГравенберхЛиверпуль»), Френки де ЙонгБарселона»), Джастин КлюйвертБорнмут»), Тен КопмейнерсЮвентус»), Ноа Ланг (ПСВ), Тейани РейндерсМилан»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хави СимонсЛейпциг»), Кеннет ТайлорАякс»).  

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис ДепайКоринтианс»), Дониэлл МаленАстон Вилла»). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Королевского футбольного союза Нидерландов
logoБарт Вербрюгген
logoБрентфорд
logoСпарта Роттердам
logoМарк Флеккен
Ник Олей
logoИнтер
logoВирджил ван Дейк
logoДензел Думфрис
logoБайер
logoДжереми Фримпонг
logoЛутсхарел Гертрюйда
logoЙоррел Хато
logoМанчестер Юнайтед
logoМаттейс де Лигт
logoБрайтон
logoАрсенал
logoКоди Гакпо
logoРайан Гравенберх
logoЮрриен Тимбер
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoФренки де Йонг
logoДжастин Клюйверт
logoЮвентус
logoБорнмут
logoТен Копмейнерс
logoТейани Рейндерс
logoНоа Ланг
logoМилан
logoРБ Лейпциг
logoПСВ
logoХави Симонс
logoЙерди Схаутен
logoАякс
logoМемфис Депай
logoБрайан Бробби
logoКеннет Тайлор
logoАстон Вилла
logoКоринтианс
logoДониэлл Мален
logoРоналд Куман
logoЖан-Поль ван Хекке
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