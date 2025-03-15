Депай, де Йонг, ван Дейк, Гакпо, Симонс, Клюйверт – в составе сборной Нидерландов на матчи с Испанией в 1/4 финала Лиги наций
Команда Роналда Кумана проведет два матча с Испанией в рамках 1/4 Лиги наций 20 и 23 марта.
Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам).
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лутсхарел Гертрюйда («Лейпциг»), Йоррел Хато («Аякс»), Жан-Поль ван Хеке («Брайтон»), Маттейс де Лигт («МЮ»), Юрриен Тимбер («Арсенал»).
Полузащитники: Коди Гакпо («Ливерпуль»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Тен Копмейнерс («Ювентус»), Ноа Ланг (ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хави Симонс («Лейпциг»), Кеннет Тайлор («Аякс»).
Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Дониэлл Мален («Астон Вилла»).
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