Иван Игнатьев забил 2-й гол за «Кабили». Экс-форвард «Краснодара» провел 5 матчей в чемпионате Алжира
Иван Игнатьев забил 2-й гол за «Кабили».
26-летний форвард отличился в матче с «Ораном» (2:1).
Всего в чемпионате Алжира экс-игрок «Краснодара» и «Локомотива» провел 5 игр. Игнатьев перешел в «Кабили» в начале февраля.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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